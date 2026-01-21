Sanremo Express 2026 – Trailer

Video

by Adnkronos

Artisti, cantanti, band, conduttrici e conduttori, ospiti, polemiche, gossip, backstage e tutto ciò che ruota intorno a Sanremo 2026, il festival di Carlo Conti, in programma da 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. 

Da sabato 24 gennaio 2026, non perdere “Sanremo Express”, la nuova stagione del podcast dell’Adnkronos dedicato all’evento più seguito dagli italiani. Un viaggio pieno di sorprese! 

“Sanremo Express” è un podcast scritto e condotto da Ilaria Floris, Loredana Errico, Lucrezia Leombruni e Federica Mochi, con la supervisione di Antonella Nesi. Cura editoriale e supervisione alla produzione di Alberto Di Stefano.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
