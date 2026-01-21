Video

Sanità: Sereni (Pd), ‘rapporto Crea evidenzia bisogno di trasformare Ssn’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il Rapporto del Crea ci spinge a dire che c’è bisogno di una trasformazione del Ssn. Condivido l’esigenza di un cambio di paradigma che ci faccia ripensare il Servizio sanitario nazionale per rendere vitale e vivo l’impegno e l’ambizione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, secondo i quali i cittadini, di fronte alla malattia, devono essere tutti uguali”. Così Marina Sereni, responsabile salute e sanità del Partito Democratico durante la presentazione del nuovo Rapporto sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità e della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale alla sede del Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) di Roma.

Potrebbe interessarti

Sanità: Garavaglia (Pd), ‘Ssn deve rispondere a bisogni...

Sanità: De Lorenzo (Favo), ‘nel Ssn manca supporto...

Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti...

Sanità: Mandelli (Fofi), ‘svolta più importante per Paese...

Sanità: Polistena (Crea), ‘equità Ssn in sofferenza, famiglie...

Tech: esperto Temporelli, ‘sistemi di trattamento in grado...

Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Nuova normativa comporterà aumento di costi,...

Roggerone (Assogasliquidi-Federchimica): “Investiremo per trovare soluzioni alternative ed

Buccetti (BIP): “Esplorare carburanti alternativi per facilitare la...

Stefano (Assogasliquidi-Federchimica): “La transizione non è a costo...