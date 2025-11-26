Video

Sanità: Riboldi (Piemonte), ‘sviluppare silver economy che incida sul territorio’

by Adnkronos
“Come sanità, il tema che approfondiamo non è solo aumentare il numero degli anni a disposizione, ma fare in modo che siano vissuti pienamente. Il che significa anche sviluppare delle economie attorno all’età dei capelli d’argento: una silver economy che incida sul territorio e che possa attrarre altre persone a vivere e operare a livello professionale o volontario”. Lo ha detto Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, coordinatore vicario Salute Conferenza delle Regioni, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo. 

