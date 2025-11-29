Video

Sanità: procuratore Cantone, ‘bene collettivo e diritto di tutti’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La sanità è un diritto di tutti: nessuno di noi può farne a meno e la gestione di questo bene collettivo, che viene gestito da persone che non abbiano interessi privati e personali, rappresenta più la più grande garanzia per noi. Se sappiamo che il dirigente di un ospedale si occupa solo dell’interesse pubblico, come cittadini non possiamo che essere contenti”. Sono le parole di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica, tribunale di Perugia, alla ventesima edizione Forum Risk Management, organizzato ad Arezzo.

