Video

Sanità: Pompilio (J&J Italia), ‘nuove competenze per migliore Ssn’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Per un miglioramento del Servizio sanitario “confidiamo che l’acquisizione di ulteriori competenze possa innovare i percorsi e rendere le tecnologie pienamente utilizzabili e accettate. Lo step di oggi è parte di un percorso più ampio e si concentra proprio sul miglioramento dei percorsi e dei processi e sull’acquisizione di competenze nuove, diverse da quelle attuali”. Lo ha detto Giuseppe Pompilio, market access director di Johnson & Johnson Innovative medicine Italia, all’incontro organizzato a Roma per il lancio di ‘Officina delle competenze’, l’iniziativa della farmaceutica, realizzata in collaborazione con Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore.

Potrebbe interessarti

Lavoro: Portalupi (Manageritalia), “cresciamo del 30% in cinque...

Sanità: Mainolfi (Misal), ‘formazione e nuove professionalità indispensabili...

Cicchetti (Agenas), ‘tecnologia, territori e ospedali possono integrarsi...

Lavoro: Pagnoncelli (Ipsos) “i manager possono ricostruire fiducia...

Chef Poggi: “La cucina tradizionale è memoria, valore e...

Melloni (Fipe Bologna): “Un momento felice grazie alle...

“SquisITA, METRO Italia punta sulle eccellenze dell’Emilia-Romagna”

L’inferno russo su Kiev, 18 missili e 430...

Lavoro: Ballarè ( Manageritalia) “ricostruire la fiducia è...

 Vanzulli (Metro): “SquisITA Bologna è un momento di...