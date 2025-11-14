Sanità: Pompilio (J&J Italia), ‘nuove competenze per migliore Ssn’

Per un miglioramento del Servizio sanitario “confidiamo che l’acquisizione di ulteriori competenze possa innovare i percorsi e rendere le tecnologie pienamente utilizzabili e accettate. Lo step di oggi è parte di un percorso più ampio e si concentra proprio sul miglioramento dei percorsi e dei processi e sull’acquisizione di competenze nuove, diverse da quelle attuali”. Lo ha detto Giuseppe Pompilio, market access director di Johnson & Johnson Innovative medicine Italia, all’incontro organizzato a Roma per il lancio di ‘Officina delle competenze’, l’iniziativa della farmaceutica, realizzata in collaborazione con Altems, l’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’università Cattolica del Sacro Cuore.