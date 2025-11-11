Video

Sanità: Parente (Iv), ‘nostri emendamenti a manovra per rafforzare medici e specialisti

“Alcune forze politiche presenteranno degli emendamenti alla Legge di bilancio ora in discussione, al fine di rafforzare i medici ambulatoriali e gli specialisti ambulatoriali. C’è poi la trattativa del Sumai per i contratti – dovremmo aumentare sia le risorse che il numero di ore lavorate – e ci vogliono risorse per la medicina territoriale”. Lo ha detto Annamaria Parente, già presidente Commissione Sanità del Senato, Italia Viva, intervenendo al 57° Congresso Sumai – Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità nell’area sanitaria, intitolato ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura’ ed in svolgimento a Roma fino al 12 novembre 

