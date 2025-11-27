Sanità: Monti (MS), ‘importante riportare l’anziano al centro’

“Valorizzare e dare maggiore dignità all’anziano può dare molto sia ai giovani in termini di esperienza e di capacità sia a loro stessi, poiché un impegno costruttivo verso dei progetti validi, inevitabilmente ripone l’anziano in un ruolo di punto di riferimento, come accadeva 30, 40, 50 anni fa, perché oggi i nostri anziani soffrono soprattutto questo aspetto, in un mondo che corre veloce, che li pone un po’ ai margini. Pertanto, riportare l’anziano al centro, come protagonista, dal punto di vista psicofisico è un aspetto favorevole”. Lo spiega Carlo Monti, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, in occasione della ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.