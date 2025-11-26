Sanità: Monni (Toscana), ‘pronti a inaugurare 70 case di comunità’

Riunificare la sanità al sociale “comporta la sfida di portare la sanità sul territorio. Dopo un lavoro intenso, durato anni, per il quale voglio ringraziare chi mi ha preceduto, siamo alle porte dell’inaugurazione di 70 case della comunità, che rappresenteranno la frontiera più vicina ai cittadini. Lì si incontreranno i temi legati alla salute e ai bisogni delle cittadine e dei cittadini”. Così Monia Monni, assessore alla Salute di Regione Toscana, partecipando al Forum Risk Management, giunto alla ventesima edizione e in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.