Sanità: Mangiacavalli (Fnopi), ‘assistente infermiere figura integrativa, non sostitutiva’

by Adnkronos
“Come Federazione nazionale siamo al lavoro con Agenas, Regioni e ministero per definire un piano strategico che accompagni l’introduzione dell’assistente infermiere – una figura integrativa e non sostitutiva – in maniera uniforme in tutto il Paese”. Lo ha dettoBarbara Mangiacavalli, presidente Fnopi- Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche al Forum Risk Management di Arezzo, intervenendo al panel ‘Un nuovo sistema sanitario. La riforma in cammino’ organizzato dalla Federazione.

