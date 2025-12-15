Video

Sanità: Maiocchi (Innovation hub Bracco), ‘sviluppati prototipi di gemello digitale umano’

by Adnkronos
“Il concetto di gemello digitale umano apre una visione assolutamente innovativa per il futuro del modo in cui potrà essere concepita la prestazione clinica del medico nel rapporto con i pazienti. È una delle visioni che Bracco studia e approfondisce già da tempo ed è già stata avviata una sperimentazione interna, che ha reso possibile lo sviluppo dei primi prototipi, con l’obiettivo di comprenderne il potenziale innovativo”. Così Alessandro Maiocchi, direttore dell’Innovation hub Bracco, all’incontro organizzato a Milano dal Gruppo e da Federated innovation @Mind per discutere, con istituzioni, mondo della ricerca, imprese e stakeholder del settore sanitario,  i temi cruciali legati all’innovazione, alla sostenibilità e all’evoluzione dei modelli di cura nel panorama italiano.

