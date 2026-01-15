Sanità, liste d’attesa: Di Silverio (Anaao-Assomed), ‘bene flessibilità ma abolizione

“Rispetto a quanto ascoltato in conferenza stampa, attendiamo di discuterne in maniera più approfondita. Quello dell’abolizione dell’incompatibilità è un argomento molto ostico, sul quale bisogna fare un lavoro estremamente accurato. L’idea di riformare in termini di flessibilità il nostro lavoro è un’idea che ci convince. Non abbiamo” però “sentito parlare di riforma dell’attività intramuraria, che per noi è di fondamentale importanza. Attendiamo le audizioni e gli incontri seguenti per capire realmente in cosa consiste questa proposta di legge delega, che va riempita di contenuti. Noi siamo qui per fare la nostra parte”. Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale Anaao-Assomed (Associazione nazionale aiuti assistenti ospedalieri – Associazione medici dirigenti), alla Camera dei deputati, all’incontro con la stampa ‘Sanità: eliminare le incompatibilità per ridurre le liste d’attesa e rafforzare il Ssn pubblico’, organizzato alla Camera dei deputati Roma per discutere del testo di legge promosso dai gruppi parlamentari e dalla consulta nazionale di Forza Italia.