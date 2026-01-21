Video

Sanità: Garavaglia (Pd), ‘Ssn deve rispondere a bisogni in modo efficace e creativo’

“Bisogna tornare a studiare seriamente i bisogni e alla conoscenza dei bisogni deve corrispondere una risposta amministrativa creativa ed efficace del Ssn. Per questo sono preoccupata quando si dà troppa enfasi alla norma: la norma è rigidissima e, quando finalmente cambia, il mondo è già cambiato di nuovo”. Così, Mariapia Garavaglia, ex ministro della Salute dal 1993 al 1994, partecipando alla presentazione del 21esimo Rapporto sanità del Crea (Centro per la ricerca economica applicata in sanità) nella sede del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, a Roma.

