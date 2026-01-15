Video

Sanità: Forza Italia, ‘eliminare incompatibilità dei medici per ridurre liste d’attesa e rafforzare

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Dare ai medici impegnati nel pubblico la possibilità di svolgere attività extra orario presso strutture private accreditate o altre strutture pubbliche, superando il regime di incompatibilità, per rafforzare il Servizio sanitario nazionale e contribuire alla riduzione delle liste d’attesa. È quanto chiede la proposta di legge promossa dai gruppi parlamentari e dalla consulta nazionale di Forza Italia. Il testo di legge è stato al centro dell’incontro con la stampa organizzato a Roma presso la camera dei deputati, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nonché segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

Potrebbe interessarti

Putin ribalta la prospettiva, relazioni pessime con Europa...

Sanità, liste d’attesa: Di Silverio (Anaao-Assomed), ‘bene flessibilità...

Sanità, liste d’attesa: Magi (Sumai-Assoprof), ‘proposta FI importante...

Ucraina ancora sotto le bombe, mille episodi in...

n pensione a 64 anni nel 2026, quando...

Life science, online il vodcast su importanza del...

Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier

Beverage, Filippi (Heineken Italia): “scegliere la birra analcolica...

Beverage: giovani promuovono birra analcolica, per 6 su...

Il futuro della salute: l’importanza delle scienze della...