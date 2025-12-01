Sanità: Forum Risk Management, esperti a confronto sul futuro professioni infermieristiche

Istituzioni nazionali, Regioni, Agenas e professionisti sanitari, in occasione del Forum Risk Management di Arezzo, si sono confrontati nel corso del panel ‘Un nuovo sistema sanitario. La riforma in cammino’, organizzato da Fnopi – Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche,per definire le priorità della riforma in corso. Al centro del confronto due assi decisivi: il piano strategico per l’introduzione dell’assistente infermiere, elaborato con ministero, Conferenza delle Regioni e Agenas, e la riforma delle lauree infermieristiche, con le prime 3 magistrali cliniche ormai prossime all’avvio.