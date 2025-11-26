Sanità: Faltoni (Confindustria Dm), ‘Toscana tra regioni leader in Italia settore biomedicale’

“La Scuola Sant’Anna è un motore importantissimo e oggi la Toscana occupa la leadership a livello nazionale su tutti i settori del biomedicale. Tra i temi che sto portando avanti con la mia presidenza anche quello dello sviluppo del digitale, dalle terapie digitali all’intelligenza artificiale, con centri di analisi e sviluppo”. Lo ha detto Fabio Fantoni, presidente di Confindustria dispositivi medici, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.