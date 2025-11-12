Video

Sanità: Cossolo (Federfarma), ‘sfida per Ssn è gestione delle cronicità sul territorio’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La tavola rotonda ‘Dove finisce la teoria e inizia la cura: stakeholder a confronto’ ha riunito cittadini, Asl, decisori politici e professionisti per discutere insieme e trovare un modo per andare incontro alla gestione del paziente cronico sul territorio, che è la sfida fondamentale per rendere sostenibile ed efficace il Servizio sanitario nazionale. I protagonisti siamo noi e non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità”. Lo ha detto Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma, al 57esimo Congresso Sumai, il Sindacato degli specialisti ambulatoriali, dal 9 al 13 novembre a Roma.

Potrebbe interessarti

Sanità: d’Alba (Federsanità), ‘condivisione e responsabilità per Ssn...

Sanità: Magi (Sumai), ‘Ssn abolisce diseguaglianze ma va...

Sanità: Alzheimer, Liris ‘Psn, fondo dedicato e multidisciplinarietà...

Sanità: Alzheimer, Costa ‘innovazione della ricerca un’opportunità’

Sanità: Alzheimer, Fondazione Sostenibilità Sociale ‘importante investire sulla...

La Russia martella l’Ucraina e spinge sul fronte...

Prometeo tv n° 45 del 12 novembre 2025

Nuove Linee guida Iss grande traguardo per gestione...

Serretti (ab medica), “da Vinci 5, un’occasione unica...

Aiello: Sanremo, la rinascita e il duetto con...