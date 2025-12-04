Video

Sanità: confronto e condivisione per un nuovo Ssn al centro della 20esima edizione del Forum Risk

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In un contesto in cui la salute ha un valore per la persona, per la comunità, per lo sviluppo economico e la coesione sociale, sempre più importante, è necessario che la sanità torni al centro dell’agenda politica per il rilancio e la riforma del Ssn capace di promuovere una responsabilità solidale e collettiva, al fine di garantire equità di accesso alle cure e all’assistenza ad una governance tra Stato e Regioni tesa al superamento delle disuguaglianze. Questi i temi al centro della ventesima edizione del Forum Risk Management in Sanità, organizzato ad Arezzo.

Potrebbe interessarti

Building the Change, a Milano l’innovazione diventa collaborazione...

Entain Italia, sport e inclusione al centro del...

Premio Tg Poste: Del Fante (Poste Italiane), ‘mestiere...

Premio Tg Poste: Rovere (Poste Italiane), ‘giornalismo non...

Nicola Savino, da fonico a conduttore: presto la...

Atreju 2025, sabato al via la festa FdI

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, ‘certificazione avrà valore qualitativo...

Lavoro: Mormile (Secursat), ‘comunicazione non solo asset strategico,...

Lavoro: Marmotta (Italo), ‘bene norma su comunicatori, necessarie...

Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), ‘con certificazione si trasforma in...