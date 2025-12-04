Video

Sanità: Cattoi (Lega), 'Fondamentale dare un messaggio di vicinanza ai bambini malati'

by Adnkronos
“Sosteniamo fortemente il progetto Circular for kids perché, come Camera dei deputati, è fondamentale dare un messaggio di vicinanza soprattutto ai bambini, che saranno gli uomini e le donne della nostra società. Vogliamo far sentire la presenza delle istituzioni e far capire che il nostro impegno è quotidiano, non solo in questi progetti ma anche nelle attività legislative che portiamo avanti”. Questo quanto detto da Vanessa Cattoi Vanessa Cattoi, coordinatrice intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ della Camera dei deputati a proposito di Circular for kids, il progetto che trasforma materiali di recupero in kit scolastici per i bambini degli ospedali pediatrici.

