Sanità: Alzheimer, Liris ‘Psn, fondo dedicato e multidisciplinarietà faranno la differenza’

by Adnkronos 0 comment

“Il Piano sanitario nazionale (Psn), il fondo dedicato alle demenze – dove già 100 milioni sono stati stanziati in questa Legge di Bilancio – e una gestione integrata tra territorio e ospedale, con approcci multidisciplinari, potranno fare la differenza portando qualità di vita e una gestione più performante basata su diagnosi precoce e capacità di controllo delle sintomatologie, con un conseguente miglioramento della qualità di vita del paziente”. Lo ha detto Guido Quintino Liris, membro della V Commissione permanente Bilancio del Senato della Repubblica, all’incontro con la stampa ‘Verso una nuova governance per l’Alzheimer’, organizzato in Senato su iniziativa dello stesso senatore, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, durante il quale è stata lanciata l’iniziativa di un’indagine conoscitiva sullo stato della rete nazionale Alzheimer.

