Sanità: Alzheimer, Fondazione Sostenibilità Sociale ‘importante investire sulla comunità’

“Comunicare e rendere partecipi i cittadini è la vera sfida della nostra era. E’ importante, soprattutto quando si parla di Alzheimer, investire sulla comunità. Questa è la nuova chiave di lettura: una community building che si prefigge di integrare e di analizzare il valore di una comunità nell’innovare le politiche pubbliche e nel costruire reti sociali all’interno di tre concetti fondamentali in sanità: multidisciplinarietà, personalizzazione e rete”. Lo afferma Adele Patrini, presidente di Fondazione della Sostenibilità Sociale, all’incontro con la stampa dal titolo ‘Verso una nuova governance per l’Alzheimer’, organizzato in Senato. 

