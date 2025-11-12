Video

Sanità: al Senato un incontro per realizzare indagine conoscitiva su stato rete nazionale Alzheimer

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Raccogliere dati, testimonianze ed analisi per verificare il grado di prontezza del Servizio sanitario nazionale nella presa in carico dei pazienti e per orientare futuri interventi legislativi. E’ questo l’intento dell’incontro organizzato in Senato, su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, membro della V Commissione permanente Bilancio del Senato della Repubblica, sul tema ‘Verso una nuova governance per l’Alzheimer’, durante il quale è stata presentata l’iniziativa di realizzare un’indagine conoscitiva sullo stato della rete nazionale Alzheimer. 

Potrebbe interessarti

Sanità: Magi (Sumai), ‘Ssn abolisce diseguaglianze ma va...

Salute: Talassemia, Galliano (Avanzanite Bioscience Italia), ‘terapia genica...

Salute, Talassemia: Cappellini (Unimi), ‘prevenzione attraverso l’informazione’

Salute, Talassemia: pediatra Origa, ‘raggiunta la prognosi aperta...

Sanità: governatore Rocca (Lazio), ‘ascoltiamo le istanze della...

Rotocalco n° 45 del 12 novembre 2025

Arriva lo scudo europeo per la democrazia

Centro Laudato Si’: Errigo racconta il borgo sostenibile...

Sanità: Cossolo (Federfarma), ‘sfida per Ssn è gestione...

Sanità: d’Alba (Federsanità), ‘condivisione e responsabilità per Ssn...