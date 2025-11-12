Video

Salute: Talassemia, Galliano (Avanzanite Bioscience Italia), ‘terapia genica tra le novità

by Adnkronos
by Adnkronos

“È un momento molto frizzante nel campo della talassemia: ci sono molte novità terapeutiche che si stanno approcciando dalla terapia genica, per esempio, a farmaci più convenzionali, che però permettono ai pazienti sicuramente di poter godere di una migliore qualità di vita e dissociarsi progressivamente dal peso delle trasfusioni”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Galliano, managing director di Avanzanite Bioscience Italia, in occasione del media tutorial “Viaggio nella Talassemia: burden, gestione clinica, cure di oggi e di domani”, promosso da Avanzanite Bioscience B.V., che ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale. Durante l’incontro, svoltosi a Milano, gli specialisti hanno approfondito l’evoluzione della gestione clinica della talassemia, dalle terapie trasfusionali alla chelazione del ferro, fino alle nuove opzioni terapeutiche in fase di sviluppo.

