Video

Salute: Nervo (Diabete Italia), ‘facciamo educazione specifica e complementare a quella del Ssn’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Diabete Italia agisce ogni giorno con le proprie associate per creare eventi di educazione specifica, come i campi scuola per i bambini o corsi di educazione alimentare, che sono complementari a tutto ciò che il Sistema sanitario nazionale già fa. Ciò che stiamo cercando di fare è di aggiungere anche elementi formativi specifici per il diabete di tipo 2, perché è l’ambito sicuramente più scoperto”. Così Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, rete associativa Odv, in occasione della pubblicazione del vodcast ‘Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma’, realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di Abbott, e disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.

Potrebbe interessarti

Salute: Garau (Fand), ‘in aiuto istituzionalizzare figura del...

Cultura: Solimine, ‘dialetti lingua degli affetti e della...

Cultura: Abbruzzetti (Ali), ‘Comuni presidio di lingue locali...

Cultura: La Spina (Unpli), ‘Salva la tua lingua...

Salute: diabete, il vodcast per andare oltre il pregiudizio e...

Salute: Buzzetti (Sid), ‘diabete causato da genetica o...

Arte: a Milano la mostra ‘Oltreplastica’ all’Adi Design...

Vitali (Daiichi Sankyo Italia): “progetto EcHo-M voluto per...

Mostre: curatrice Doveil, ‘Oltreplastica suggerisce nuovo modo per intendere...

D’Antona (Europa Donna Italia): “ricevere diagnosi tumore seno...