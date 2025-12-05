Salute: Nervo (Diabete Italia), ‘facciamo educazione specifica e complementare a quella del Ssn’

“Diabete Italia agisce ogni giorno con le proprie associate per creare eventi di educazione specifica, come i campi scuola per i bambini o corsi di educazione alimentare, che sono complementari a tutto ciò che il Sistema sanitario nazionale già fa. Ciò che stiamo cercando di fare è di aggiungere anche elementi formativi specifici per il diabete di tipo 2, perché è l’ambito sicuramente più scoperto”. Così Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia, rete associativa Odv, in occasione della pubblicazione del vodcast ‘Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma’, realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di Abbott, e disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.