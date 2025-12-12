Video

Salute: nasce programma nazionale di prevenzione per obesità adolescenziale

L’eccesso di peso, una condizione che riguarda oltre il 22% degli adolescenti italiani, comporta gravi rischi per la salute fisica e psicologica, sia a breve che a lungo termine. Dopo il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica con la Legge 149/2025, nasce la proposta di Legge 2663, che mira ad introdurre un programma di screening nazionale dedicato ai giovani. Il provvedimento, sostenuto da 2 milioni di euro annui, prevede screening scolastici e interventi precoci per prevenire e gestire sovrappeso e obesità in età adolescenziale.

