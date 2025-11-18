Salute: Magno (Komen Italia), ‘qualità vita paziente oncologica migliora l’aderenza’

“Nel modello integrato di cura di una paziente oncologica il tema della qualità di vita diventa altrettanto importante e centrale quanto la sopravvivenza perché aumenta l’aderenza ai protocolli di trattamento e facilita anche il reinserimento lavorativo. È necessaria una presa in carico che preveda innanzitutto gli stili di vita, quindi un’attenzione a una sana alimentazione, un’attività fisica regolare e una serie di tecniche per gestire adeguatamente lo stress che inevitabilmente la malattia comporta”. Le parole di Stefano Magno, chirurgo senologo, responsabile Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in occasione della “Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale”, a Palazzo dell’Informazione a Roma.