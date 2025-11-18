Video

Salute: Magno (Komen Italia), ‘qualità vita paziente oncologica migliora l’aderenza’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Nel modello integrato di cura di una paziente oncologica il tema della qualità di vita diventa altrettanto importante e centrale quanto la sopravvivenza perché aumenta l’aderenza ai protocolli di trattamento e facilita anche il reinserimento lavorativo. È necessaria una presa in carico che preveda innanzitutto gli stili di vita, quindi un’attenzione a una sana alimentazione, un’attività fisica regolare e una serie di tecniche per gestire adeguatamente lo stress che inevitabilmente la malattia comporta”. Le parole di Stefano Magno, chirurgo senologo, responsabile Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in occasione della “Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale”, a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

Potrebbe interessarti

Salute: Gianni (Axa Italia), ‘necessario approccio sistemico tra...

Salute: Giammarresi (Komen Italia), ‘portiamo prevenzione sul luogo...

Salute: Rutigliano (Fondazione Msd), ‘approccio One health per...

Salute: oncologa Carbognin, ‘progetto Narr-Arti migliora alleanza terapeutica...

Salute: Bottiroli (Axa Italia), ‘In Italia timori legati...

Salute: Aragno (Eikon Sc), ‘italiani hanno fiducia in...

Salute: Giovannini (Asvis), ‘Ambiente e alimentazione centrali per...

Aifa approva rimborsabilità mavacamten per il trattamento di...

Laila Hasanovic, la modella che ha rubato il...

Salute: Cecchi, (Aicarm) ‘associazione al fianco dei pazienti...