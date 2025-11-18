Video

Salute: Giovannini (Asvis), ‘Ambiente e alimentazione centrali per benessere’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La salute è un elemento irrinunciabile di un benessere che dipende da altri elementi, come il clima. Come Asvis abbiamo avanzato una serie di proposte per mettere la salute al centro di tutte le politiche, anche quelle ambientali, economiche e sociali”. Lo ha detto Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile,  commentando i risultati dell’indagine Eikon Sc alla “Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale”, a Palazzo dell’Informazione a Roma.

Potrebbe interessarti

Salute: Aragno (Eikon Sc), ‘italiani hanno fiducia in...

Aifa approva rimborsabilità mavacamten per il trattamento di...

Laila Hasanovic, la modella che ha rubato il...

Salute: Cecchi, (Aicarm) ‘associazione al fianco dei pazienti...

Salute: Cecchi, (Aicarm) ‘associazione al fianco dei pazienti...

Salute, cardiomiopatia ipertrofica: cardiologo Sinagra, ‘stimati in Italia...

Salute: cardiologo Olivotto, ‘mavacamten migliora qualità di vita...

Farmaceutica: Bigagli (Bms), ‘70 di impegno nella lotta...

Economia Ue 2025: crescita lenta, inflazione domata, sfide...

Al 20° Forum risk management in sanità fari...