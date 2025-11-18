Video

Salute: Giammarresi (Komen Italia), ‘portiamo prevenzione sul luogo di lavoro’

“Le nostre iniziative aziendali di prevenzione ruotano attorno al progetto ‘La Carovana della Prevenzione, fondata nel 2017. Abbiamo delle unità mobili che girano per tutta l’Italia, portando la prevenzione innanzitutto nei luoghi dove arriva con più difficoltà, per poi ampliare il progetto anche alle aziende. Quindi portiamo la prevenzione direttamente sul luogo di lavoro”. Lo dichiara Silvia Giammarresi, head corporate fundraising di Komen Italia, intervenuta al panel ‘Welfare, cura per la persona e innovazione digitale’ tenutosi nel corso della “Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale”, in svolgimento a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

