Salute: Garau (Fand), ‘in aiuto istituzionalizzare figura del diabetico guida’

“Come Fand stiamo dedicando molto spazio alla formazione: teniamo dei corsi per il diabetico guida, una figura volontaristica che stiamo inserendo all’interno delle diabetologie più o meno in tutta Italia. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo già formato circa 250 persone e ora stiamo lavorando con le istituzioni per riuscire a istituzionalizzare questa figura, in considerazione del fatto che stanno venendo a mancare i medici e gli infermieri. La persona con diabete ha la necessità di avere dei punti di riferimento, soprattutto al momento della diagnosi”. Lo spiega Stefano Garau, vice presidente nazionale Fand – Associazione italiana diabetici, intervenendo per la pubblicazione del vodcast ‘Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma’, realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di Abbott, e disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com.

