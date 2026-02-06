Video

Salute: esperta mindfulness, ‘con pazienti con Bpco lavoriamo su respiro e consapevolezza’

by Adnkronos
“Attraverso il percorso di mindfulness, anche se può sembrare un paradosso, con i pazienti con BPCO noi lavoriamo proprio sul respiro. Li accompagniamo in questo percorso con fiducia e con l’idea che la vita può essere vissuta pienamente anche quando ci sono problemi gravi come questo”. Così Maria Dolores Listanti, insegnante mindfulness e fisioterapista, in rappresentanza dell’Associazione pazienti con Bpco all’incontro organizzato a Milano da Sanofi e Regeneron dedicato a dupilumab, primo farmaco biologico mirato per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, presto rimborsato anche in Italia per questa indicazione.

