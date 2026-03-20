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Salute: Del Vecchio (Fondazione EssilorLuxottica Italia), ‘difendere diritto alla vista investendo

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“Questa è una giornata che sancisce l’inizio di un progetto che sta nel nostro cuore e nel nostro Dna di azienda: difendere il diritto alla vista investendo sui giovani, nelle università e nell’Italia”. Così Leonardo Maria Del Vecchio, presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, intervenendo a Roma in occasione della sigla del protocollo d’intesa,alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, tra la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, all’interno del progetto Campus Visivo.

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