Salute, Bpco: Micheletto (AIPO) dovrebbero ritarare il titolo su numeriche di patologia (6-8%) e

“La BPCO è una patologia infiammatoria i cui sintomi sono: secrezioni, tosse produttiva e difficoltà respiratoria progressiva nel tempo. Tra i fattori di rischio principali c’è il fumo: la malattia colpisce il 6-8% della popolazione anche se viene sotto diagnosticata in quanto il fumatore tende a sotto valutare i primi sintomi. È fondamentale, pertanto, riconoscere la patologia in tempo per prevenirla con la migliore terapia a disposizione per evitare di adottare un approccio tardivo nel trattamento su pazienti che hanno già un declino delle funzionalità polmonari irreversibile” Sono le parole di Claudio Micheletto, Presidente dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO-ITS/ETS) e Direttore di Pneumologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, intervenuto nell’ambito del XXVI Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana – XLVIII AIPO-ITS.

