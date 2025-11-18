Video

Salute: Bottiroli (Axa Italia), ‘In Italia timori legati all’assistenza sanitaria’

by Adnkronos
“Il Future risk report di Axa, che da dodici anni studia l’evoluzione dei rischi emergenti a livello mondiale, fotografa una situazione di rischi sempre più interconnessi che si propagano a rete amplificando a vicenda. Per l’Italia al senso di vulnerabilità e frammentazione economica e sociale si affiancano timori legati ai trend demografici e alle sfide legate all’assistenza. Una popolazione sempre più longeva e la salute è sempre più al centro di questo sistema di equilibri fragili”. Così Fabrizia Bottiroli, head of health offering services and Uw retail di Axa Italia, a valle del panel ‘One health: la salute integrata di persone, animali e ambiente’, tenutosi in occasione della “Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale”, a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

