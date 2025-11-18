Video

Salute: Aragno (Eikon Sc), ‘italiani hanno fiducia in Ssn’

“Nell’indagine Eikon, che ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana di oltre 2mila persone, emerge che l’Italia non ha perso fiducia nel sistema sanitario ma il sistema è percepito come affaticato. L’assicurazione sanitaria diventa il primo benefit richiesto dai lavoratori. Non è un privilegio, ma è probabilmente un bisogno reale”. Lo afferma Paola Aragno, vice presidente di Eikon strategic consulting (Sc), a valle del panel ‘Salute sostenibile: nuove sinergie tra pubblico e privato’ in occasione della “Social sustainability week: per progettare la sostenibilità sociale”, a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

