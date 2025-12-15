Salute: alla convention annuale a Roma Marilab rinnova l’approccio olistico al paziente

Marilab rinnova il proprio impegno nel mettere il paziente al centro, combinando eccellenza clinica e attenzione al benessere emotivo. Alla convention di fine anno a Roma, l’azienda ha presentato i risultati raggiunti e le novità introdotte nell’ultimo anno che caratterizzano il suo approccio olistico: filodiffusione a 432 hertz per rilassare, profumazioni personalizzate ispirate ai valori aziendali, installazioni come ‘Amore per la vita’ nella nuova sede di Pomezia e, per la prima volta, esperienze legate al gusto con le caramelle alla Vitamina C appositamente formulate per Marilab, disponibili gratuitamente da gennaio per tutti i pazienti del centro.