Salute: alla Camera la campagna ‘Io Esco’ dedicata ai pazienti con colite ulcerosa

Il  97% delle persone che convive con una malattia infiammatoria intestinale, tra cui la colite ulcerosa, vorrebbe ricevere un supporto psicologico al momento della diagnosi e il 60% anche durante il ricovero e dopo le dimissioni, ma 2 pazienti su 3 non hanno mai ottenuto alcun tipo di sostegno emotivo. È quanto emerge dall’indagine nazionale ‘Sunrise’ che è stata presentata nel corso del convegno, tenutosi alla Camera dei deputati, realizzato nell’ambito della campagna ‘Colite ulcerosa, io esco’, promossa dal gruppo farmaceutico Alfasigma in collaborazione con l’associazione Amici Italia e con il patrocinio del gruppo di studio Ig-Ibd.  Attiva da due anni, la campagna si propone di offrire a pazienti, caregiver e professionisti dei centri specializzati una piattaforma di incontro e dialogo per condividere esperienze e individuare le migliori strategie di gestione della malattia. L’obiettivo è contribuire a trasformare il percorso con la colite ulcerosa da un peso segnato da difficoltà a un’esperienza capace di generare consapevolezza, risorse e supporto sia a livello individuale sia collettivo.

