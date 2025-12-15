Video

Salute: a Milano il focus di Federated Innovation @Mind e Bracco su digitale e dati in sanità

L’impegno per l’innovazione in sanità delle realtà che animano il Milano innovation district – Mind e la centralità del dato per il futuro di ricerca, diagnosi e cura: sono questi i temi al centro dell’incontro con la stampa ‘Health data revolution’, organizzato e presentato da Federated innovation @Mind in collaborazione con Bracco a Milano. In questa occasione istituzioni, mondo della ricerca, imprese e stakeholder del settore sanitario si sono confrontati sul ruolo del dato nell’evoluzione dei modelli di cura, mettendo in luce le opportunità che questo offre e discutendo anche delle sue sfaccettature più complesse, come l’aspetto legale, etico e di privacy. L’evento è stato per Gruppo Bracco un’opportunità per fare il punto sull’importante apporto allo sviluppo dell’ecosistema di innovazione di Mind e alla rivoluzionare della clinica e della diagnostica.

