Video

Salus tv n° 8 del 25 febbraio 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In questo numero: Pediatri, ‘dormire per crescere, il sonno costruisce il futuro’ Premio Omar, ai vincitori il riconoscimento che valorizza la comunicazione sulle malattie rare Vino rosso elisir di lunga vita e di bellezza, il filo rosso dei polifenoli dal calice alla cute E ancora “Rare means care”, a Milano Sobi dà voce alle malattie rare con un’edicola di fiori Il convegno di Aaroi-Emac a Roma mette al centro le persone Premio Ghiselli, Fondazione Istituto Danone e Sinu supportano ricerca nutrizionale A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Buzzetti della Sid su nuove linee guida dietetiche statunitensi: bene ridurre gli alimenti ultra-processati, ma no a carni rosse e grassi saturi

Potrebbe interessarti

Sanremo, le Bambole di Pezza “Le donne non...

Ue alle prese con i dazi di Trump,...

Sanremo, J-Ax: “Gli USA e la finanza comandano...

Domani a Ginevra incontro tra Umerov – Witkoff

Italia Economia n° 8 del 25 febbraio 2026

Rotocalco n° 8 del 25 febbraio 2026

Prometeo tv n° 8 del 25 febbraio 2026

Auto, scatta l’alcolock: cosa c’è da sapere

Ditonellapiaga e il caso Miss Italia: “La canzone...

Ascolti e Top 5 prima serata, scoppia la...