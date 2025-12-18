Video

Salus tv n° 50 del 17 dicembre 2025

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In questo numero: Nasce programma nazionale di prevenzione per obesità adolescenziale EcHo-M, fare eco ai bisogni dei pazienti per migliorare percorso di cura Somaìni della Sipad, 910mila giovani italiani si “sballano” regolarmente. Generazione Z più a rischio polidipendenza Hiv: ViiV Healthcare lancia RHIVolution e premia progetti innovativi nella gestione e contrasto malattia A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Dalla nutrizionista Bernardi 5 risposte per eliminare dubbi e incertezze sulla pasta

Potrebbe interessarti

Isola dell’Ochetta, al via il progetto di rigenerazione...

Imprese: Corradini (Simest), ‘Conferenza per l’export è momento...

Bozzetti (Fiera Milano), ‘fiere sono un passaporto per...

Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva alla bioraffineria...

Torino, operazione di polizia nel centro sociale Askatasuna

José Antonio Kast, anni di prove per la...

Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura...

Rotocalco n° 50 del 17 dicembre 2025

Presentati ad Ash risultati studi Echo e TrAVeRse....

La clamorosa retromarcia europea sui motori delle auto...