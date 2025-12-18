Salus tv n° 50 del 17 dicembre 2025

In questo numero: Nasce programma nazionale di prevenzione per obesità adolescenziale EcHo-M, fare eco ai bisogni dei pazienti per migliorare percorso di cura Somaìni della Sipad, 910mila giovani italiani si “sballano” regolarmente. Generazione Z più a rischio polidipendenza Hiv: ViiV Healthcare lancia RHIVolution e premia progetti innovativi nella gestione e contrasto malattia A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Dalla nutrizionista Bernardi 5 risposte per eliminare dubbi e incertezze sulla pasta