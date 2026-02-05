Video

Salus tv n° 5 del 4 febbraio 2026

by Adnkronos
In questo numero: La salute ai tempi dei social, esperti a confronto nel vodcast Ssn “Due di Noi sul divano rosa”, l’iniziativa di Gilead ed Europa Donna per dare voce a donne con tumore al seno metastatico Sclerosi Multipla, studio della Fondazione Santa Lucia di Roma apre a nuove strategie per trattare la malattia potenziando il sistema immunitario Tumori, Aifa estende rimborsabilità Car-T liso-cel: nuova arma contro i linfomi Farmaci: verso una nuova legislazione, il digital talk promosso da Adnkronos ed Egualia Su stitichezza Italia “bloccata” e in imbarazzo, i dati del report Focaldata per Norgine A di aderenza ai vaccini, i consigli dei pediatri per la prevenzione nei più piccoli

