Salus tv n° 49 del 10 dicembre 2025

by Adnkronos
In questo numero: ‘Circular for Kids’, dalla Camera una donazione che porta speranza nei reparti di oncologia pediatrica Sclerosi multipla: a Milano la charity dinner Aism 2025 Malattie rare, esteso uso selumetinib anche in adulti con Nf1 e neurofibromi plessiformi. Riduce dolore e migliora qualità di vita Allarme miopia in bimbi, esperti ‘servono strategie nazionali di prevenzione’ E ancora Confronto e condivisione per un nuovo Ssn al centro della 20esima edizione del Forum risk management Museo per tutti garantisce l’accesso alla bellezza e alla cultura Influenza, Conversano (UniBa): “già passato da Ssn vaccino spray dai 2 ai 18 anni, facilita aderenza” Salutequità ricorda la necessità di un piano sanitario nazionale A seguire la 7° puntata della Serie “Libertà visiva. Un nuovo modo di vedere il mondo” dal titolo: Nuove possibilità nella correzione dei difetti visivi con le lenti Icl

