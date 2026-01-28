Video

Salus tv n° 4 del 28 gennaio 2026

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

In questo numero: Allattamento al seno: perché fa bene al futuro, il vodcast con le 6A dei pediatri Bronchiectasie, esperti a Milano su malattia cronica diffusa ma spesso trascurata Minelli (Lum), modificando il microbiota si può prevenire o rallentare progressione malattie neurodegenerative come Sm, Parkinson e Alzheimer Fumo: parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette Aifa approva rimborsabilità nuova combinazione terapie target per carcinoma polmonare non a piccole cellule mutato Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico innovativo

Potrebbe interessarti

Ddl violenza sulle donne, Schlein: “Il testo Bongiorno...

Rotocalco n° 4 del 28 gennaio 2026

Italia economia n° 4 del 28 gennaio 2026

Prometeo tv n° 4 del 28 gennaio 2026

Maltempo in Sicilia, si contano i danni

Festival sempre più social, sempre meno tv?

Balsamo (Zambon Italia): “3 pazienti su 4 hanno...

Agroalimentare: McDonald’s valorizza la filiera italiana del miele...

Bronchiectasie, esperti a Milano su malattia cronica diffusa...

Pneumologo Aliberti: “Disostruzione vie aeree primo step per...