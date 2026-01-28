Salus tv n° 4 del 28 gennaio 2026

In questo numero: Allattamento al seno: perché fa bene al futuro, il vodcast con le 6A dei pediatri Bronchiectasie, esperti a Milano su malattia cronica diffusa ma spesso trascurata Minelli (Lum), modificando il microbiota si può prevenire o rallentare progressione malattie neurodegenerative come Sm, Parkinson e Alzheimer Fumo: parte la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette Aifa approva rimborsabilità nuova combinazione terapie target per carcinoma polmonare non a piccole cellule mutato Malattie rare: ipertensione polmonare, approvato rimborso a biologico innovativo