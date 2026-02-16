Saipem: con ‘Trame di futuro’ l’arte partecipata ridà vita al sottopasso di Rogoredo a Milano

Saipem ha promosso la riqualificazione del sottopasso ciclo-pedonale della stazione di Milano Rogoredo con il progetto di arte pubblica “Tra di Futuro”. L’intervento ha trasformato uno dei principali accessi alla stazione in uno spazio più accogliente, unendo arte e funzionalità. Realizzata in collaborazione con il collettivo artistico Orticanoodles e l’Istituto Albe & Lica Steiner, con il patrocinio del Municipio 4, l’opera si estende per circa 85 metri e racconta, in italiano e in inglese, un viaggio verso un futuro sostenibile attraverso le fermate di una metropolitana immaginaria.