Video

Sagone (Bea World Festival) ‘comunicazione tramite eventi è industria destinata a crescere negli

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Il bilancio è senz’altro positivo, se penso ai tre anni qui all’Auditorium, più un altro precedente a Roma, sempre caratterizzati da grandi stimoli, emozioni e anche successi. Quest’anno per esempio sono intervenuti personaggi e delegati provenienti da 40 paesi diversi, per assistere ad una kermesse che ha visto partecipare 400 progetti in concorso, di cui appunto sveleremo i vincitori nella serata di sabato”. Ad affermarlo è Salvatore Sagone, Presidente & Founder di ADC Group, Live Communication Week e Bea World Festival, partecipando a Roma al Bea World Festival all’Auditorium Parco della Musica, a “What’s Next? Il futuro della Brand Experience in Europa, dove 27NAMES ha pubblicato il primo European Experience Index 2025 (EEX).

Potrebbe interessarti

Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono...

Rewriters Fest, Simon (Deloitte): “nostro impegno per sostenibilità...

Romanelli: “Il Rewriters Fest mette al centro le...

Pisa (TP Italia): “Le persone sono il nostro...

Rory Cappelli presenta la nuova Rewriters Web Art...

Imprese: a Milano l’edizione 2025 del Forum della...

Malattie rare, miastenia: a Roma confronto tra Istituzioni,...

Malattie rare: Mantegazza (Aim), ‘miastenia gravis condiziona vita...

Sanità: Liris (FdI), ‘malattie rare meritano di essere...

Malattie rare, miastenia: Rettore (Am), ‘serve punto di...