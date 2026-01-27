Video

Sabrina Impacciatore: “I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa” | Intervista Adnkronos

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Reduce dal successo internazionale di ‘The White Lotus’, Sabrina Impacciatore torna sullo schermo con ‘The Paper’, spin off della serie cult ‘The Office’ con Steve Carell e John Krasinski e ci parla della sua esperienza come protagonista.

The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da uno humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato — e spesso disastroso — di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.

Qui Sabrina Impacciatore interpreta Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo.

(di Lucrezia Leombruni)

Potrebbe interessarti

Allattamento al seno: i benefici per la mamma...

Come sono le canzoni di Sanremo 2026, l’ascolto...

Ue-India, l’accordo che riscrive le alleanze commerciali nell’era...

Mosca, a Abu Dhabi contatti costruttivi ma ancora...

Oro, nuovo record storico: superati i 5.000 dollari...

Fumo: parte la campagna per aumentare di 5...

Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono...

Festival, aumentano i prezzi ma il pubblico non...

“L’Italia è il Paese che amo”

La carica dei debuttanti, 10 volti nuovi all’Ariston