Sabrina Impacciatore: “I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa” | Intervista Adnkronos

Reduce dal successo internazionale di ‘The White Lotus’, Sabrina Impacciatore torna sullo schermo con ‘The Paper’, spin off della serie cult ‘The Office’ con Steve Carell e John Krasinski e ci parla della sua esperienza come protagonista.

The Paper racconta dinamiche tra colleghi che molti spettatori riconosceranno come familiari, esasperate però da uno humor tagliente e surreale. Tra precarietà, idealismo e lotta quotidiana contro il clickbait, la serie mette in scena il tentativo disperato — e spesso disastroso — di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate.

Qui Sabrina Impacciatore interpreta Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica e manipolatrice che, dopo essere stata retrocessa all’arrivo di un nuovo caporedattore, cerca in ogni modo di sabotarlo.

(di Lucrezia Leombruni)