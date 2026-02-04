Video

Rotocalco n° 5 del 4 febbraio 2026

Sport, Triathlon Experience promuove l’Italia nel mondo; Scuola: ritorna il progetto Pan Di Stelle per incoraggiare i bimbi a sognare in grande; Coppa Italia delle Regioni 2026: sulle strade di Coppi e Bartali; Food, Minestrone Findus: ‘da 60 anni sinonimo di calore e convivialità’; Università, al via a Roma XVIII edizione del Master di II livello in Homeland Security; Fiere: Italia 3a in Europa per grandi eventi nel 2024, Milano protagonista nei segmenti economics, management e science; Firenze, al via demolizione per oltre sessanta tralicci

