Retail: Lusetti (Adm), ‘grazie a marca del distributore 2025 chiuso in positivo’

“La marca del distributore ha consentito a tutti noi di chiudere il 2025 in territorio positivo. Si tratta anche di un segno della fiducia che i consumatori riconoscono alla marca del distributore”. Sono le parole di Mauro Lusetti, presidente Adm – Associazione distribuzione moderna e presidente Conad, in occasione della 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore, oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l’intero ecosistema della Private Label. 

