Regno Unito e Francia pronte a mandare truppe in Ucraina

by Adnkronos
Nell’intesa di Parigi è stato raggiunto un accordo sul dispiegamento di una forza multinazionale una volta raggiunto il cessate il fuoco in Ucraina. Gli Stati Uniti monitoreranno la tregua con un’operazione alla quale gli europei parteciperanno con i militari dei paesi che hanno dato la loro disponibilità. Per ora hanno già firmato Francia e Gran Bretagna, mentre la Germania si è detta disponibile a inviare le sue forze in un paese Nato confinante con l’Ucraina. Meloni ha ribadito il no all’invio di truppe italiane, pur confermando il sostegno a Kiev.

