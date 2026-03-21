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Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq

by Adnkronos
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Acquistare una casa con terrazzo in Italia costa, in media, circa 120 euro/mq in più rispetto a una senza. Nel primo caso, infatti, si spendono 2.269 euro/mq, mentre nel secondo il prezzo medio si ferma a 2.148 euro/mq. E’ questa la fotografia scattata da Immobiliare.it Insights – proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, che ha esaminato l’incidenza del terrazzo sui prezzi immobiliari nella Penisola e in alcuni dei più importanti mercati del Paese.

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