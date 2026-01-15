Putin ribalta la prospettiva, relazioni pessime con Europa e Italia

Si può ribaltare la realtà, leggendola sostanzialmente al contrario? È quello che fa Vladimir Putin durante la cerimonia di presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori stranieri in Russia, incluso l’italiano Stefano Beltrame. Il presidente russo, a quasi quattro anni dall’invasione dell’Ucraina, si lamenta delle relazioni con la maggior parte dei paesi europei, a partire dall’Italia, sostenendo che “lasciano molto a desiderare”.
