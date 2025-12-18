Video

Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Nel suo discorso alla Nazione tenuto alla Casa Bianca, Donald Trump ha promesso agli americani il boom economico, puntando quindi il dito contro il predecessore Joe Biden per i prezzi elevati e le difficoltà che hanno investito i cittadini Usa negli ultimi anni. “Ho ereditato un disastro, ma ora l’America è tornata” ha detto il presidente, difendendo le sue politiche economiche. Parlando per meno di 20 minuti, il tycoon non si è soffermato sulla politica estera, limitandosi solo a un accenno a Gaza.

Potrebbe interessarti

Giovani: 1.600 studenti a Roma per Labordì l’evento...

Gli agricoltori protestano a Bruxelles contro l’accordo Mercosur

Francesca Fialdini: “Carica per la finale di ‘Ballando’,...

Fantini (Igi -Ibd): “nutrizione clinica fondamentale per gestione...

Terzo settore: Piemonte (Moby Dick ETS), “un processo...

Terna, entro il 2025 operative infrastrutture per 800...

Gli inviati di Mosca e di Kiev a...

Legge 104 e smart working, le novità dal...

Sgomberato il centro sociale Askatasuna: “Una chiara indicazione...

Isola dell’Ochetta, al via il progetto di rigenerazione...